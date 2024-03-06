Доктор Мясников заявил, что йога полезна всем и не имеет противопоказаний

Йога полезна при любом возрасте и состоянии здоровья. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников.

«Она полезна исключительно всем, независимо от пола, возраста и наличия хронических болезней. Это упражнение выбора при хронической боли, при фибромиалгии, синдроме хронической усталости», — уточнил специалист.

Он добавил, что йога и другая восточная гимнастика, тайчи, входят в лечебные рекомендации по психосоматическим заболеваниям и синдрому хронической боли.

До этого исследование показало, что месяц занятий йогой два раза в неделю может уменьшить интенсивность хронической боли в пояснице в два раза. Также у участниц эксперимента более чем на четыре балла выросла способность мышц поясницы расслабляться при сгибании туловища. Первая практика йоги была проводилась под присмотром тренера в клинике, а затем — дистанционно онлайн.

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