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Доктор Мясников заявил, что йога полезна всем и не имеет противопоказаний

Врач Мясников: йога полезна в любом возрасте и при любом здоровье

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Йога полезна при любом возрасте и состоянии здоровья. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников.

«Она полезна исключительно всем, независимо от пола, возраста и наличия хронических болезней. Это упражнение выбора при хронической боли, при фибромиалгии, синдроме хронической усталости», — уточнил специалист.

Он добавил, что йога и другая восточная гимнастика, тайчи, входят в лечебные рекомендации по психосоматическим заболеваниям и синдрому хронической боли.

До этого исследование показало, что месяц занятий йогой два раза в неделю может уменьшить интенсивность хронической боли в пояснице в два раза. Также у участниц эксперимента более чем на четыре балла выросла способность мышц поясницы расслабляться при сгибании туловища. Первая практика йоги была проводилась под присмотром тренера в клинике, а затем — дистанционно онлайн.

Ранее ученые выяснили, что дыхательные упражнения и прием креатина облегчают последствия COVID-19.

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