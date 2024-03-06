Врач опровергла, что стевию убрали из списка разрешенных пищевых добавок в России

Из списка разрешенных пищевых добавок исключили экстракт, порошок и сироп из стевии. Это сделали, потому что они дублировали другую пищевую добавку из стевии — стевиолгликозиды (Е 960). Внесенные в список поправки не означают, что стевия опасна и ее не будут использовать при производстве продуктов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

С 27 февраля 2024 года из перечня разрешенных пищевых добавок была исключена пищевая добавка подсластитель Стевия. Но в списке разрешенных остались стевиолгликозиды E 960.

«Важно отметить, что стевиолгликозиды E 960 остались в списке разрешенных пищевых добавок, а это тот же экстракт стевии, только с более четкими характеристиками качества и безопасности, так как для него точнее прописан процент содержания основного вещества, примесей, способ получения и др. Из списка разрешенных пищевых добавок убрали повтор наименований по сути одной и той же пищевой добавки», — объяснила Васильева.

Врач добавила, что код «Е» присваивается веществам с доказанной безопасностью, которые не приносят вреда здоровью даже при ежедневном потреблении с пищей в максимально допустимых концентрациях.

Ранее врач назвала вредные для пожилых продукты.