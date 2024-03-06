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Стоматолог назвал главную опасность использования российских анестетиков

Врач Хабадзе: российские анестетики могут вызвать фатальную для организма реакцию

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Главная проблема в импортозамещении стоматологических материалов и инструментов – это отечественные анестетики, об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе.

«Для долгосрочного хранения анестетиков в них добавляют различные консерванты, и некоторые из них могут вызвать серьезные аллергические проявления. При первой встрече с аллергеном организм может не отреагировать, но при повторном его введении — вызвать весьма серьезную реакцию, вплоть до летального исхода», — отметил специалист.

При использовании одной карпулы (герметично запечатанная ампула, закрытая металлической крышкой с одного конца и резиновой пробкой с другого) некоторых отечественных анестетиков эффект достаточно краткосрочный, который по времени несравним с импортными аналогами, поэтому иногда приходится брать и вторую, и даже третью карпулу. Это может привести к токсическим реакциям у пациента.

«Именно поэтому анестезия вызывает у меня большое волнение. Необходимо обеспечить индустрию качественными анестетиками. Пока отечественные аналоги не могут сравниться с зарубежными», – рассказал Хабадзе.

Подробнее о том, какие еще материалы и оборудование в стоматологии не смогли импортозаместить, с чем в России не возникло проблем и почему стоматологи используют иностранные материалы даже при наличии качественных российских аналогов – в материале «Газеты.Ru».

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