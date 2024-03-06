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Гинекологи развеяли популярный миф о женской менструации

Daily Mail: синхронизация менструальных циклов у разных женщин невозможна

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Американские гинекологи Джен Гюнтер и Чарис Чемберс рассказали Daily Mail, что предположение о возможной синхронизации менструальных циклов у нескольких разных женщин, которые тесно общаются между собой или проживают вместе, не имеет научных обоснований.

Гюнтер рассказал, что не существует биологического механизма, который по каким-либо причинам был бы ответственен за синхронизацию менструальных циклов. Доктор Чемберс добавила, что этот миф получил распространение из-за исследования, проведенного психологом Гарвардского университета Мартой МакКлинток. Она пришла к выводу, что примерно через шесть месяцев совместного проживания у близких подруг менструальные циклы синхронизируются. Это утверждение было многократно признано ложным в научным сообществе.

Отмечается, что многие женщины могут подтверждать существование феномена синхронизации менструальных циклов, основываясь на собственном опыте. Тем не менее, по мнению Чемберс, это обусловлено ложным и выборочным запоминанием — многие люди склонные сохранять в памяти только моменты, которые отвечают их ожиданиям, и игнорировать прочие.

Ранее диетолог рассказала, как нужно питаться в разные дни менструального цикла.

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