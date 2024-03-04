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Врач рассказала, о чем говорит неспособность проснуться по будильнику

Сомнолог Царева: потребность в нескольких будильниках — признак сбитого режима

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Если человек не просыпается после нескольких сигналов будильника подряд, ему необходимо наладить режим, следить за питанием и больше двигаться. Об этом на радио «Говорит Москва» рассказала Елена Царева.

Врач объяснила, что лучше использовать один будильник. Потребность заводить сразу несколько и невозможность проснуться по одному из них — признак нарушенного режима сна.

Если вы будете вставать в одно и то же время хотя бы неделю — этот вопрос уже уйдет сам с собой, и вред, связанный с ним — тоже. Кроме того, влияет, сколько вы спали ночь, сколько спали накануне и спали ли вообще. Как вы спали: хорошо это было или не очень — с перерывами или нет. Что вы ели, как двигаетесь — регулярно или нерегулярно. Вред будильника — это следствие качества либо длительности сна, а не источник вреда».

До этого врач-сомнолог Завалко рассказала «Газете.Ru», что комплексные анализы на бессонницу бесполезны. По ее мнению, лучше сдать те анализы, которые порекомендовал врач, например гормоны щитовидной железы, общий анализ крови.

Ранее врач рассказала, кому навредит утренняя зарядка.

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