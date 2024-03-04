Врач рассказала, о чем говорит неспособность проснуться по будильнику

Если человек не просыпается после нескольких сигналов будильника подряд, ему необходимо наладить режим, следить за питанием и больше двигаться. Об этом на радио «Говорит Москва» рассказала Елена Царева.

Врач объяснила, что лучше использовать один будильник. Потребность заводить сразу несколько и невозможность проснуться по одному из них — признак нарушенного режима сна.

Если вы будете вставать в одно и то же время хотя бы неделю — этот вопрос уже уйдет сам с собой, и вред, связанный с ним — тоже. Кроме того, влияет, сколько вы спали ночь, сколько спали накануне и спали ли вообще. Как вы спали: хорошо это было или не очень — с перерывами или нет. Что вы ели, как двигаетесь — регулярно или нерегулярно. Вред будильника — это следствие качества либо длительности сна, а не источник вреда».

До этого врач-сомнолог Завалко рассказала «Газете.Ru», что комплексные анализы на бессонницу бесполезны. По ее мнению, лучше сдать те анализы, которые порекомендовал врач, например гормоны щитовидной железы, общий анализ крови.

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