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Врач объяснил, почему женщины чаще болеют аутоиммунными заболеваниями

Врач Насонов: женщины чаще болеют аутоиммунными заболеваниями из-за гормонов

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У женщин чаще развиваются аутоиммунные заболевания из-за стимуляции иммунитета женскими половыми гормонами. Об этом aif.ru рассказал научный руководитель Института ревматологии имени В.А. Насоновой, врач Евгений Насонов.

При аутоиммунных заболеваниях иммунная система начинает нападать на органы и ткани человека. Повышенная активность иммунной системы из-за действия эстрогенов помогает женщинам лучше приспосабливаться к окружающей среде и дольше жить. При этом мужские гормоны андрогены обладают противоположным действием. Аутоиммунные заболевания — основная причина преждевременного летального исхода у женщин до 65 лет. Это связано, в частности, с повышенным в 1,5-3,5 раза риском сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с здоровыми людьми.

«Кроме того, болезни сердца и сосудов у человека с аутоиммунным заболеванием невозможно предотвратить с помощью традиционных мер профилактики (снижения веса и артериального давления) и возникают они раньше обычного — до 45-летнего возраста», — пишет aif.ru.

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