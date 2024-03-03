Врач рассказала о ранних признаках деменции

Сложности с подбором слов, потеря интереса к хобби могут быть ранними признаками деменции у пожилых. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог группы компаний BestDoctor Карина Галиулина.

«Апатия, потеря интереса к привычным занятиям и хобби, отказ от работы также могут быть первыми признаками деменции. Отмечаются также изменения в личности без видимой на то причины, нарушение поведенческих норм. К примеру, навязчивые состояния, силлогомания, или синдром Плюшкина, когда пожилой человек начинает накапливать ненужные ему вещи и не может критически оценить свое поведение, из-за чего накопившиеся предметы мешают нормальной жизни в доме», — подчеркнула невролог.

Также пожилые на ранних этапах деменции не могут вспомнить, где оставили вещи, которые сами же спрятали. Трудности с восприятием новой информации, принятием решений, а также нарушение способности следить за разговором или подбирать слова — все это может указывать на деменцию. При появлении этих симптомов важно как можно раньше обратиться к врачу.

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