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Кипячение позволяет очистить воду от микропластика на 90%

Environ. Sci. Technol. Lett: кипячение очистило воду от микропластика на 90%

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Кипячение водопроводной воды может очистить ее от частиц микропластиков на 90%. Это показало исследование, опубликованное в журнале Environmental Science and Technology Letters.

Микропластики представляют собой кусочки пластикового мусора менее 5 миллиметров в длину. Они попадают в окружающую среду из промышленных отходов и потребительских товаров и встречаются в океане и атмосфере, в бутилированной воде, в человеческом теле.

Для эксперимента ученые воссоздали состав водопроводной воды, используя обычно встречающиеся в ней минералы, а также добавили микропластик: полистирол, полиэтилен и полипропилен.

После кипячения образцов в течение 5 минут им дали остыть. Исследователи отметили резкое снижение концентрации микропластика. В более жесткой воде (в ней было больше карбоната кальция) содержание микропластика упало почти на 90%. Это объясняется тем, что при высоких температурах пластиковые частицы оказались заперты внутри частиц карбоната кальция. Ученые отфильтровали их с помощью кофейного фильтра.

По данным Всемирной организации здравоохранения, исследований по влиянию микропластика на здоровье все еще недостаточно. Для микрополистирола, однако, было показано, что он повреждает клетки человека в лабораторных условиях, а также вызывает воспаление кишечника и снижает фертильность у мышей.

Ранее ученые заявили о шокирующей скорости ухода под воду восточного побережья США.

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