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Тульские врачи спасли мужчину с редким синдромом ошпаренной кожи

В Тульской ОКБ спасли пациента с редким синдромом ошпаренной кожи после ОРВИ

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Врачи Тульской областной больницы спасли жизнь пациенту с синдромом Лайелла — тяжелой аллергической реакцией. Об этом сообщается на странице ОКБ в соцсети «ВК».

28-летний молодой человек был доставлен в реанимацию местной больницы, однако врачи заподозрили у него синдром Лайелла и рекомендовали перевезти его в ОКБ. Эта тяжелая аллергическая реакция, также известная как синдром ошпаренной кожи, приводит к возникновению сыпи, отслаиванию кожи при легком трении, могут присоединяться токсико-аллергические поражения сердца, печени, органов брюшной полости, почек.

Симптомы у пациента появились после ОРВИ и включали сыпь с болезненными пузырями, повышение температуры до 39 градусов и поражения глаз и слизистой оболочки рта. Усилиям реаниматологов и пульмонологов спасли жизнь мужчины.

«В течение года из отделения выписываются домой больше 1000 пациентов, из них больше 50 пациентов — с различными видами аллергий. А вот такие тяжелые пациенты с диффузным поражением кожи единичны. Хочу добавить, что койки и обученные кадры для лечения пациентов с такими состояниями и аллергиями имеются только в нашем пульмонологическом отделении, поэтому все тяжелые пациенты и случаи проходят именно через наше отделение», — отметил заведующий пульмонологическим отделением Тульской областной клинической больницы Арсен Басилая.

Врачи добавили, что у пациента не было предрасположенности к синдрому Лайелла. На данный момент он находится дома в стабильном состоянии.

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