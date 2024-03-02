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Врач назвала вредные для пожилых продукты

Врач Михалева: красное мясо пожилым стоит есть не чаще раза в месяц

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Красное мясо может повысить риск рака, а сыр и соленья — риск гипертонии. Пожилым нужно ограничить эти продукты. Об этом «РИАМО» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Красное мясо (особенно жирное) пожилым людям советуют употреблять не чаще одного раза в месяц из-за высокого содержания холестерина и связи с повышенным риском развития рака кишечника у людей старше 50 лет. Также пожилым нужно быть осторожными с жирными молочными продуктами.

«В основном речь идет о сыре. Сыр – это довольно полезный продукт, если его употреблять в умеренных количествах, не более 20-30 г в день. Это хороший источник кальция для пожилых. Однако если употреблять его в больших количествах, то за счет высокого содержания соли и холестерина он повысит риск развития гипертонии, атеросклероза и снижения функции почек», – отметила Михалева.
Вредными для пожилых людей могут быть и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта.

Белый хлеб, конфеты, шоколад, промышленную выпечку тоже следует ограничить, так как при злоупотреблении они повышают риск ожирения и сахарного диабета 2 типа.

Соленья могут навредить почкам и повышают кровяное давление. От них лучше отказаться, а также можно использовать специальную низконатриевую соль, которая продается в аптеках.

Ранее врач рассказала, кому не следует есть каши на завтрак.

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