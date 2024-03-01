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Ученые подсчитали, сколько человек в мире страдают от ожирения

The Lancet: более миллиарда жителей Земли живут с ожирением

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Международная группа из более 1500 ученых выяснила, что общее количество детей, подростков и взрослых во всем мире с ожирением превысило 1 млрд человек. Об этом говорится в аналитическом докладе, опубликованном в научном журнале The Lancet.

Согласно исследованию, с 1990 по 2022 год глобальный уровень ожирения среди детей и подростков увеличился в четыре раза.

Среди взрослых уровень ожирения более чем удвоился у женщин и почти утроился у мужчин. В общей сложности в 2022 году 159 миллионов детей и подростков и 879 миллионов взрослых (504 миллиона женщин и 374 миллиона мужчин) жили с ожирением.

Странами с самым высоким совокупным уровнем недостаточного веса и ожирения в 2022 году стали государства в Тихом океане и Карибском бассейне, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки.

«Очень тревожно, что эпидемия ожирения, которая была очевидна среди взрослых в большей части мира в 1990 году, теперь отражается на детях школьного возраста и подростках. В то же время сотни миллионов людей по-прежнему страдают от недоедания, особенно в некоторых беднейших частях мира. Для успешной борьбы с обеими формами неполноценного питания жизненно важно значительно улучшить доступность здоровых, питательных продуктов питания», — отметил старший автор исследования, профессор Маджид Эззати из Имперского колледжа Лондона.

Ранее ученые выяснили, могут ли препараты для похудения полностью заменить спорт.

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