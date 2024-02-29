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Назван ранний предупреждающий признак болезни Альцгеймера

Alz & Dementia: дезориентация в пространстве сигнализирует о болезни Альцгеймера

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Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что ухудшение способности ориентироваться в пространстве предшествует возникновению других когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.

В исследовании приняли участие 100 взрослых людей в возрасте 43-66 лет, у которых не было признаков болезни Альцгеймера. Отмечается, что у некоторых добровольцев был повышен риск развития этого заболевания, обусловленный генетической склонностью, либо факторами образа жизни (такими как низкий уровень физической активности и неправильное питание).

Испытуемых попросили пройти тестирование в очках виртуальной реальности для оценки навыков пространственного ориентирования. Проанализировав результаты, ученые обнаружили, что люди с более высоким риском развития болезни Альцгеймера (независимо от типа фактора риска) хуже справились с заданием по ориентированию в виртуальной среде, при этом не допустив значительных ошибок в тестах на когнитивные способности.

По мнению ученых, такие результаты свидетельствуют о том, что нарушения пространственной навигации могут начать развиваться за годы или даже десятилетия до появления каких-либо других симптомов болезни Альцгеймера. Также отмечается, что ухудшение способности к пространственной ориентации чаще демонстрировали мужчины.

Ранее ученые разработали новый способ защиты клеток мозга при болезни Альцгеймера.

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