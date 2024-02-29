Врач назвал безалкогольные напитки, повышающие риск инфаркта и инсульта

Употребление энергетиков при болезнях сердца и сосудов может повысить риск инфаркта и инсульта. Об этом «Известиям» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Кофеин и глюкоза или сахароза отвечают за 99% эффекта энергетиков, объяснил Неронов.

«Потребление глюкозы в больших количествах ведет к ожирению, кариесу и нарушению обмена веществ. А избыточное количество кофеина ведет к повышению частоты сердечных сокращений, аритмии и появлению тревожности», — предупредил врач.

Неронов добавил, что изменения при болезнях сердечно-сосудистой системы энергетики противопоказаны, так как могут привести к инфарктам и инсультам. Также их нельзя пить беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, людям с расстройствами пищеварительной системы и сахарным диабетом.

«С большой осторожностью к энергетическим напиткам нужно относиться лицам с расстройствами психики», — отметил врач.

При отказе от энергетиков возможен синдром отмены, который сопровождается головной болью, усталостью, беспокойством и раздражительностью. Заменой энергетическим напиткам могут стать другие продукты с кофеином: кофе, шоколадные батончики.

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