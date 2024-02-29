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Врач рассказала, чем полезны продукты с заменителями молочного жира

Диетолог Денисова: продукты с заменителями молочного жира не вызывают рак

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Продукты с заменителями молочного жира не наносят вреда здоровью. Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова

В качестве заменителей молочного жира используются натуральные растительные масла, включая кукурузное, пальмовое, кокосовое, соевое, рапсовое. Благодаря им срок хранения продуктов увеличивается, а вкусовые качества не изменяются. В России чаще всего применяют подсолнечное и кукурузное масло. Растительные масла содержат больше витаминов А и Е, чем натуральный молочный жир. Полиненасыщенные жирные кислоты из растительных масел, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Единственный возможный минус заменителей молочного жира — образование в них транс-изомеров жирных кислот в процессе частичной гидрогенизации, которая придает растительным маслам нужную консистенцию, то есть делает их более густыми. Однако трансжиры есть и в натуральных молочных продуктах (от 2 до 8%). Но больше всего трансжиров содержится в кондитерских изделиях, жареном тесте, конфетах, фастфуде. По рекомендации ВОЗ нужно употреблять не больше 2-3 г трансжиров в сутки, так как они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила врач.

Диетолог опровергла миф о канцерогенности пальмового масла. Содержащиеся в нем витамины и кофермент Q10, напротив, могут снижать риск рака. Она добавила, что консистенция пальмового масла в норме полутвердая из-за высокого содержания насыщенных (твердых) жиров. Поэтому гидрогенизации оно подвергается не так сильно, как любой другой более жидкий жир. 

Ранее врач развеяла миф о вреде хлеба и назвала самый полезный.

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