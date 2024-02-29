Кардиолог рассказал, какие тренировки могут нанести вред здоровью сердца

Спортивный кардиолог Уильям Корнуэлл из медицинского кампуса Аншутц при университете Колорадо рассказал, что частые экстремальные кардионагрузки могут спровоцировать развитие «синдрома спортивного сердца», который характеризуется повышенным риском развития мерцательной аритмии и инсульта. Об этом сообщает издание Live Science.

Врач объяснил, что при чрезмерном увлечении тренировками сердце может изменить свой размер и форму, в результате чего трансформируется и функция органа. Чтобы понять, как физические упражнения влияют на сердце, важно учитывать их тип. Корнуэлл делит их на две широкие категории — динамические и статические.

Динамические упражнения, такие как бег, катание на лыжах или игра в футбол, требуют, чтобы сердце перекачивало повышенное количество крови по сравнению с таковым, поступающим в организм в состоянии покоя. Статические упражнения (тяжелая атлетика, гимнастика, скалолазание) предполагают использование скелетных мышц для того, чтобы толкать или тянуть груз определенного веса. Некоторые виды активности, такие как гребля или езда на велосипеде, представляют собой комбинированный тип.

Врач рассказал, что интенсивные физические упражнения (в частности динамические) продолжительностью более часа в день могут привести к развитию «синдрома спортивного сердца». Это может произойти, к примеру, при экстремальных беговых нагрузках в результате увеличения сердца в размерах в связи с необходимостью перекачивать больше крови.

Такое повышение нагрузки на орган может стать причиной утолщения его стенок и развития мерцательной аритмии или фибрилляции предсердий, которое обычно встречается у пожилых людей с высоким кровяным давлением или сердечной недостаточностью. Отмечается, что такое нарушение сердечного ритма также связано с повышенным риском инсульта.

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