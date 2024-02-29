Более 50% собак могут быть заражены супербактериями, опасными для людей

Исследование показало, что более половины домашних собак заражены устойчивыми к антибиотикам супербактериями, которые могут передаться человеку. Работа опубликована в журнале PLoS ONE.

Ученые взяли 185 образцов фекалий у собак, у которых были подтверждены случаи диареи в течение одного года. Собаки, принимавшие какие-либо противомикробные препараты в течение последних трех месяцев, были исключены из анализа. Биологи протестировали чувствительность кишечных палочек из образцов к 16 различным антибиотикам. От 59 до 76% образцов кала содержали бактерии, устойчивые к целому классу лекарств.

В частности, в 59% образцов микробы были устойчивы к сульфонамидам, в 64% — к тетрациклинам и в 76% — к бета-лактамам. Это три класса наиболее часто используемых антибиотиков.

Устойчивость кишечной палочки к антибиотикам отчасти обусловлена ускоренной формой эволюции – выживанием наименее чувствительных к антибиотикам особей. Кроме того, они могут обмениваться генетическим материалом и без размножения.

Кишечная палочка в норме присутствует в организме и собак, и людей. Но слишком активное ее размножение может привести к диарее, спазмам желудка, лихорадке, а в редких случаях — к почечной недостаточности и летальному исходу.

Устойчивые к лекарствам супербактерии, вероятно, распространяются из-за широкого использования антибиотиков в сельском хозяйстве и медицине, пришли к выводу авторы работы. Они призвали к усилению борьбы с устойчивыми бактериями, так как в противном случае человечество может вернуться во времена, когда простая операция или царапина могут стать опасной для жизни проблемой.

Ранее российские ученые нашли в озерах Тибета бактерии, которые производят антибиотики.