Сомнолог назвала необычные методы борьбы с бессонницей

Некоторым пациентам, страдающим от бессонницы, могут помочь нетрадиционные способы, например, утяжеленные одеяла или энцефалофония («музыка мозга»), об этом «Газете.Ru» рассказала соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.

«Энцефалофония («музыка мозга») – метод, который предполагает прослушивание пациентом музыки, полученной благодаря преобразованию его электроэнцефалограммы в музыку с помощью специальных методов компьютерной обработки. Метод показал некоторую эффективность в исследованиях на малых группах пациентов, но больших доказательных исследований нет, поэтому он не включен в рекомендации по лечению бессонницы», – объяснила Завалко.

Утяжеленные одеяла тоже показали свою эффективность при бессоннице в небольших исследованиях, но они подходят не всем людям. По словам сомнолога, они впервые были созданы для детей с расстройством аутистического спектра. Небольшие исследования показали: постоянное давление может помочь уменьшить беспокойство, тревожность и бессонницу. Это давление можно считать одной из разновидностей терапии глубокого давления, к которой также относятся интенсивный массаж, крепкие объятия и пеленание.

«Еще могут помочь методы релаксации. Например, пациент может научиться дыхательным техникам, расслаблению мышц или визуализации приятных образов и картин. Конечно, некоторым людям могут помочь шторы блэкаут, потому что в идеале нужно спать в темной комнате, ведь свет действительно может мешать, особенно от ярких фонарей или рассвета», – рассказала специалист.

Однако основным и наиболее эффективным методом лечения бессонницы является когнитивно-поведенческая терапия инсомнии (КПТ-И). Она направлена на работу с факторами, поддерживающими инсомнию, – расширенным временем в кровати, привычкой тревожиться в постели, беспокойными мыслями по поводу сна и последствий бессонницы.

Подробнее о том, что происходит с мозгом во время сна, нарушаются ли механизмы сна во время бессонницы, стоит ли сдавать анализы на бессонницу – в интервью Завалко «Газете.Ru».

Ранее сомнолог рассказал о смертельной форме бессонницы.