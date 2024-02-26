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Средиземноморская диета оказалась способна снизить риск развития депрессии

BJN: средиземноморская диета снижает риск развития депрессии у пожилых женщин

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Средиземноморская диета может снижать риск развития депрессии у женщин в возрасте от 65 до 74 лет. К таким выводам пришли ученые из итальянского института, который занимается исследованиями в области нервных и психических заболеваний — C. Mondino National Institute of Neurology Foundation. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Nutrition (BJN).

В исследовании приняли участие 325 мужчин и 473 женщины, 60% из которых были в возрасте от 65 до 74 лет. отмечается, что около 20% участников демонстрировали симптомы депрессии. Чтобы выяснить, как средиземноморская диета влияет на психическое здоровье, ученые собрали информацию о пищевых привычках участников, в частности, о количестве употребляемой ими рыбы, овощей, фруктов, морепродуктов и полезных жиров.

Увеличенная доля рыбы в рационе была связана со снижением риска развития депрессии у мужчин и женщин (в совокупности) на 44%. После стратификации по полу ученые выяснили, что употребление камбалы, форели, морского леща, трески, хека и окуня может снижать вероятность развития этого расстройства у женщин на 62%. Также исследователи подсчитали, что с каждым дополнительным граммом употребляемой рыбы риск депрессии в целом снижался на 2% у женщин, но не у мужчин.

Кроме того, у женщин при употреблении трех и более порций рыбы в неделю наблюдалось дополнительное снижение вероятности депрессивного расстройства на 70%. В отношении мужчин такой связи не было выявлено.

Такие различия могут быть обусловлены более высокой распространенностью у женщин дефицита витамина D, который устраняется при средиземноморской диете. Также отмечается, что повышенное поступление омега-3 жирных кислот с пищей (жирной рыбой) защищает не только от депрессии, но и от психозов. Это связано со способностью омега-3 поддерживать формирование и функционирование мембран клеток головного мозга.

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