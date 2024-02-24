Врачи рассказали о причинах красной, голубой или оранжевой мочи

Определенные препараты, продукты и заболевания могут окрасить мочу в цвета от розового до голубого. Об этом сообщает Daily Mail.

Красная или розовая моча может быть вызвана кровотечением в мочевыводящих путях из-за увеличенной простаты, камней в почках или кист. Препараты для лечения туберкулеза или разжижители крови (антикоагулянты) тоже могут привести к кровотечению. Свекла, ежевика и ревень также могут окрасить мочу в розовый или красный цвет, что не несет угрозы здоровью.

Красители из моркови и апельсина, а также некоторые препараты (например, феназопиридин, витамины A и B12) могут привести к окрашиванию мочи в оранжевый цвет. Однако это может быть признаком обезвоживания или проблем с печенью.

Краситель метиленовый синий, который используется при диагностике и некоторых операциях, а также заболевание метемоглобинемия могут окрасить мочу в голубой. Некоторые лекарства от депрессии (амитриптилин) и изжоги (циметидин) могут привести к зеленовато-голубой моче. Редкая семейная доброкачественная гиперкальциемия может привести к голубой моче у детей.

Избыток фасоли, ревеня или алоэ может окрасить мочу в темно-коричневый. К ее потемнению также приводят лекарства от малярии, содержащие сенну препараты от запоров, препарат дилантин от эпилепсии, блокирование желчных протоков, внутреннее кровотечение или очень интенсивные физические нагрузки.

Ранее ученые приблизились к созданию лекарства от распространенной болезни почек.