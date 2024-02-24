Экзоскелет для людей с ослабленными ногами готовится к выходу на рынок

В Италии разработали роботизированный экзоскелет для людей с ослабленными или полностью атрофированными мышцами. Об этом сообщает MedicalXpress.

Экзоскелет TWIN был представлен в Милане во время пресс-конференции. Специальные двигатели помогают пациентам сгибать суставы колена и бедра, при этом устройство подстраивается под длину шага, степень двигательного дефицита и скорость ходьбы.

TWIN имеет разные режимы ходьбы: для пациентов с ослабленными, либо неработающими конечностями, например, после фатальных повреждений спинного мозга. Он поддерживает вертикальное положение, помогает ходить с помощью костылей, а также вставать и садиться. Кроме того, им могут управлять врачи-реабилитологи.

Две особенности делают экзоскелет уникальным: он изготовлен из легких материалов (включая алюминиевый сплав) и состоит из модульных компонентов, обеспечивающих удобство транспортировки. Кроме того, доступны различные размеры, что делает экзоскелет адаптируемым к возрасту и пола человека. Аккумулятор поддерживает работу в течение четырех часов и заряжается за час.

Исследователи надеются в ближайшее время запустить промышленное производство экзоскелета.

Ранее в Японии создали 3,5-тонный робокостюм высотой 4,5 метра.