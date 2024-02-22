В России предложили диагностировать кариес с помощью тока

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали новое малогабаритное устройство, которое позволит врачам-стоматологам легко и быстро определять протекание патологического процесса в тканях зуба на ранних стадиях при помощи тока. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

«Мы разработали концепцию малогабаритного прибора для оперативной диагностики депульпированных и пораженных кариесом зубов с помощью измерения импеданса (комплексного электрического сопротивления) на нескольких частотах. Устройство позволяет провести обследование зуба, в котором предположительно протекает патология, безболезненно для пациента и за короткое время прямо в кабинете лечащего врача. Стоматологу необходимо лишь разместить электроды на интересующем зубе и дождаться вывода результата на экран. В основу концепции работы прибора легли наши исследования, которые мы провели на здоровых и пораженных различными патологиями зубах», – рассказала «Газете.Ru» сотрудница кафедры теоретических основ электротехники (ТОЭ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Мария Гореликова.

Твердые ткани зуба преимущественно состоят из минеральных веществ, которые являются очень плохими проводниками электрического тока. На начальных стадиях кариеса эти минеральные вещества начинают постепенно растворяться, – происходит деминерализация твердых тканей зуба. С развитием патологии все большую часть начинают занимать проводящие электрический ток структуры, и сопротивление зуба существенно снижается. В случае депульпированных зубов ситуация обратная: внутри зуба нарушается циркуляция жидкости, из-за чего сопротивление зуба существенно возрастает.

Следовательно, если пропустить электрический переменный ток через интересующий зуб, можно определить, является ли зуб здоровым, пораженным кариесом или депульпированным.

На данный момент уже разработан специальный датчик, представляющий собой два маленьких электрода цилиндрической формы, которые помещаются на исследуемый зуб. Существующие на рынке решения не подходили для работы с такими маленькими объектами, поэтому ученые самостоятельно решили эту задачу. Они продолжают свои исследования для иных патологических процессов, а также работают над созданием первого опытного образца.

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