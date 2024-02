Названо опасное последствие нарушений циркадных ритмов

Международный научный коллектив под руководством исследователей из университета Саутгемптона (Великобритания) обнаружил, что нарушение циркадных ритмов (в особенности — режима сна) может усугубить депрессию и невроз, а также привести к нестабильности настроения. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Новое исследование представляет собой научный обзор недавних работ на тему взаимовлияния режима сна (и бодрствования) и психических заболеваний. Отмечается, что ученые уделили особое внимание подросткам и молодым людям с ментальными расстройствами.

Мета-анализ исследований показал, что нарушение естественных биоритмов человека может вызывать или усугублять депрессию, тревогу и невроз. Кроме того, несоблюдение режима сна способно привести к перепадам настроения.

Ученые добавили, что бессонница чаще встречается у людей с психическими расстройствами. В частности, 32% пациентов с маниакально-депрессивным психозом (биполярным расстройством) ложатся спать и просыпаются позже, чем здоровые люди. «Биологические часы» страдающих этим заболеванием смещаются на семь часов вперед во время маниакальных эпизодов (состояния эмоционального подъема и эйфории).

Также выяснилось, что люди с генетической предрасположенностью к снижению уровня активности между фазами отдыха с большей вероятностью будут испытывать депрессию и перепады настроения, а также демонстрировать невротическое поведение. Отмечается, что облегчить симптомы депрессии, тревоги и маниакально-депрессивного психоза может когнитивно-поведенческая терапия и пребывание на свежем воздухе.

Исследователи надеются, что их работа поспособствует разработке новых профилактических мер и методов лечения психических расстройств.

