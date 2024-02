Ученые выяснили, как употребление авокадо влияет на уровень холестерина в крови

Ученые из государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии обнаружили, что употребление авокадо несущественно влияет на уровень холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Academy of Nutrition (JAN).

Научная работа австралийских ученых основана на результатах 10 предыдущих исследований, целью которых было изучение влияния авокадо на кардиометаболическое здоровье. В общей сложности в рассматриваемых исследованиях приняли участие 503 человека.

В трех исследованиях участвовали только женщины, в четырех — люди с избыточным весом или ожирением, а в остальных — испытуемые с повышенным уровнем холестерина в крови (гиперхолестеринемией) или сахарным диабетом и гипертриглицеридемией (наличием большого количества триглицеридов в крови).

Отмечается, что исследования длились от трех до 24 недель. Количество ежедневно употребляемого авокадо варьировались от 99 до 330 граммов.

Результаты показали, что употребление авокадо было связано со снижением уровня «плохого холестерина» ЛПНП в крови людей с гиперхолестеринемией. Аббревиатура ЛПНП означает липопротеины низкой плотности. Эти молекулы, переносящие холестерин в кровотоке, способны прикрепляться к стенкам артерий, образовывая бляшки.

Однако в совокупности повышенное потребление авокадо несущественно влияло на уровни триглицеридов, «хорошего холестерина» ЛПВП и ЛПНП по сравнению с его отсутствием в рационе. Положительный эффект был в основном обусловлен исследованиями у людей с гиперхолестеринемией.

Ранее кардиолог развеяла миф о безвредности красного вина.