Стало известно, как активируются «спящие» раковые клетки

Исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили молекулу под названием Malat1, которая отвечает за пробуждение дремлющих клеток рака молочной железы и подталкивание их к образованию метастазов. Результаты опубликованы в Nature Cancer.

Несколькими годами ранее ученые пришли к пониманию того, что на ранних стадиях развития опухоли некоторые раковые клетки покидают первичную опухоль, перемещаются в отдаленные части тела и «впадают в спячку». Спустя годы они могут пробуждаться, провоцируя рецидивирование или метастазирование рака.

В ходе экспериментов с участием лабораторных мышей американским исследователям удалось понять, что «подталкивать» раковые клетки к активации и образованию метастазов способна особая молекула Malat1. Она представляет собой крупную некодирующую РНК, которая не «переводится» в белки.

Чтобы подтвердить наличие у Malat1 способности провоцировать прогрессирование рака, ученые удалили ген Malat1 из клеток рака молочной железы у мышей. В результате способность клеток создавать метастазы и распространяться была почти полностью подавлена. Повышение активности Malat1, одновременно с этим, имело противоположный эффект.

Оказалось, что Malat1 оказывает двойное воздействие на спящие раковые клетки. Молекула способна активировать особые пути экспрессии генов, которые пробуждают раковые клетки и повышают вероятность их пролиферации (размножения путем деления) и образования новых опухолей. Также Malat1 стимулирует выработку молекул, которые блокируют распознавание иммунной системой и уничтожение вновь активированных раковых клеток.

Отмечается, что начальный фактор, который приводит к повышению экспрессии Malat1 в организме, пока не изучен. Для этого необходимы дополнительные исследования.

Ранее была обнаружена связь между пищевыми эмульгаторами и раком.