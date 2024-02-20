Ученые нашли способ лечить хронические раны без антибиотиков

Исследователи из Университета Южной Австралии разработали инновационный метод лечения хронических ран, который включает в себя гидрогелевую терапию, активированную плазмой. Результатами они поделились в журнале Advanced Functional Materials (АFМ).

Отмечается, что для лечения хронических ран обычно используются антибиотики и специализированные повязки с серебром в составе. Тем не менее серебро может быть токсичным, а устойчивость некоторых микроорганизмов к антибиотикам в последнее время повышается.

Новый метод терапии представляет собой наложение плазмоактивирующих гидрогелевых повязок, при создании которых используется химическая комбинация окислителей, особенно реактивных видов кислорода и азота. Плазма, или ионизированный газ, состоит из заряженных частиц, таких как электроны и ионы.

Предварительные тестирование разработки показали, что такая смесь обладает антибактериальными свойствами. Также она способствует ускоренной регенерации тканей. Команда ученых обнаружила, что такой подход оказался эффективен в уничтожении распространенных бактерий кишечной и синегнойной палочки.

Исследователи уточнили, что одной из основных областей применения разработки может быть лечение синдрома диабетической стопы. Это одно из осложнений сахарного диабета, для которого характерно появление длительно незаживающих ран, царапин, мозолей на одной или обеих стопах.

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