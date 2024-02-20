Ученые выявили новый способ борьбы с воспалением при аутоиммунных заболеваниях

Ученые из Шанхайского университета спорта обнаружили, что физические упражнения могут уменьшать воспаление в организме при рассеянном склерозе и ревматоидном артрите. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sport and Health Science (JSHS).

Новое исследование китайских ученых представляет собой систематический обзор 87 предыдущих научных работ, целью которых было изучение влияния физических упражнений разных типов на маркеры воспаления в организме при аутоиммунных заболеваниях — рассеянном склерозе, ревматоидном артрите, сахарном диабете первого типа и красной волчанке.

Анализ исследований показал, что при рассеянном склерозе регулярные физические упражнения демонстрировали противовоспалительный эффект за счет снижения уровня С-реактивного белка, интерлейкина (IL)-6 и фактора некроза опухоли (TNF)-α, наряду повышением трудоспособности, бодрости и настроения. Аналогичный эффект также был замечен в отношении рассеянного склероза.

Однако при таких состояниях, как сахарный диабет и волчанка, влияние двигательной активности на маркеры воспаления было менее последовательным, что указывает на сложную взаимосвязь между физическими упражнениями и аутоиммунной патологией.

Ученые отметили, что с точки зрения противовоспалительной терапии рекомендуется регулярно комбинировать несколько типов упражнений, в частности аэробные и силовые тренировки. Кроме того, занятия не должны быть изматывающими. Интенсивные физические нагрузки оказывают кратковременное провоспалительное действие. Более того, они способны даже повысить биомаркеры воспаления.

Ранее был назван тип упражнений, по эффективности снижения кровяного давления не уступающий кардио.