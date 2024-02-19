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Стало известно, что Оземпик безопасен для поджелудочной железы

JAMA: Оземпик не повышает риск развития рака поджелудочной железы

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Ученые из медицинского центра имени Хаима Шибы в Израиле выяснили, что Оземпик и другие препараты-агонисты рецепторов GLP-1 не повышают риск развития рака поджелудочной железы у пациентов с сахарным диабетом. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association) Pharmacy and Clinical Pharmacology.

Оземпик относится к классу лекарственных средств, которые снижают уровень сахара в крови и потребление энергии из пищи путем активации рецептора GLP-1 (глюкагоноподобного пептида-1). Он имитирует действие гормона, который вырабатывается организмом при попадании пищи в желудок и помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы.

В связи с увеличивающейся частотой использования таких препаратов растет обеспокоенность по поводу их возможных побочных эффектов. Некоторые исследования 2010-х годов показали, что агонисты рецептора GLP-1 могут повышать риск развития рака поджелудочной железы.

Израильским ученым удалось выяснить, что у пациентов с сахарным диабетом второго типа, принимающих агонисты рецептора GLP-1, риск развития рака поджелудочной железы не выше, чем у тех, кто использует только инсулин. Такие результаты были получены в ходе исследования с участием 543595 человек с диабетом и избыточным весом.

Сначала ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых, а затем приступили к наблюдению за ними. За 9 лет у 1665 человек развился рак поджелудочной железы. При этом заболеваемость при инсулинотерапии и применении агонистов рецепторов GLP-1 была сходной.

Отмечается, что агонисты рецептора GLP-1 обладают рядом преимуществ по сравнению с инсулином. У пациентов с сахарным диабетом второго типа такие препараты могут эффективно поддерживать здоровый вес и кровяное давление, а также снижать риск гипогликемии, состояния, при котором уровень сахара в крови падает ниже нормальных значений.

Ранее стало известно, что происходит после окончания приема препаратов для похудения.

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