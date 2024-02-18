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68-летнего мужчину излечили от рака крови и ВИЧ

NEJM: 68-летнего мужчину излечили от рака крови и ВИЧ пересадкой костного мозга

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City of Hope («Город надежды»), одна из крупнейших организаций по исследованию и лечению рака в США, сообщила об излечении рака крови и ВИЧ у 68-летнего мужчины. Он стал старейшим пациентом, которому удалось победить и рак крови, и ВИЧ. Исследование опубликовано в журнале NEJM.

Пол Эдмондс, 68-летний мужчина из Калифорнии, стал пятым человеком в мире, достигшим ремиссии острого миелогенного лейкоза и ВИЧ после получения стволовых клеток с редкой генетической мутацией. Эта мутация делает людей устойчивыми к заражению вирусом. Среди этих пяти пациентов Эдмондс дольше всех болел ВИЧ: более 31 года.

Мужчина получил трансплантацию 6 февраля 2019 года и теперь считается излечившимся от лейкемии. Он прекратил принимать антиретровирусную терапию от ВИЧ почти три года назад, и будет считаться излечившимся от ВИЧ через два года.

Ученые адаптировали терапию с учетом возраста и продолжительности ВИЧ-инфекции пациента. Так, они использовали химиотерапию пониженной интенсивности, чтобы снизить вероятность осложнений. Для лечения им пришлось найти донора, который идеально подходил пациенту и имел редкую генетическую мутацию, которая встречается всего у 1-2% населения в целом.

Ранее 73-летнему мужчине удалили часть пениса из-за застрявших в уретре батареек.

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