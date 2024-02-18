Разработан эффективный тест для выявления психических расстройств

Российские ученые из Сколковского института науки и технологий в сотрудничестве с коллегами из Китая и Германии разработали биохимический тест для диагностики психических расстройств, включая депрессию. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС.

Тест основан на анализе липидного состава крови. Шизофрения, депрессия и другие психические заболевания характеризуются изменениями работы мозга, которые можно наблюдать на разных уровнях, в том числе по изменениям работы белков и активности генов. Все эти изменения можно заменить по анализу состава крови.

В рамках исследования более 1 тыс. добровольцев без диагностированных психиатрических расстройств прошли этот тест. Отмечается, что точность выявления признаков заболеваний по итогам испытаний составила 95%. Некоторые из добровольцев, получивших тревожные результаты анализа крови, обратились к психиатру, в результате чего была выявлена «серьезная депрессивная симптоматика».

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