проект

>

Установлена причина хронической усталости

Science Alert: найдены новые доказательства вирусной природы хронической усталости

close
100%
«Газета.Ru»

Исследователи из Корнеллского университета (США) обнаружили новые доказательства, которые подтверждают вирусную природу синдрома хронической усталости (СХУ) и его связь с инфекциями. Об этом сообщает новостной портал ScienceAlert.

Авторы установили, что многие случаи развития синдрома хронической усталости являются массовыми вспышками, вызванными различными инфекциями, такими как энтеровирусы, вирус Эпштейна — Барр и вирусы герпеса человека. Эти вирусы могут скрываться в организме и активироваться после стресса или других болезней. После активации латентные патогены вызывают расстройство иммунной и нервной системы одновременно, что и приводит к ощущению постоянной усталости.

Пандемия COVID-19 помогла пересмотреть устоявшуюся точку зрения, поскольку распространенным последствием коронавируса являются стойкие симптомы усталости и слабости долгое время после выздоровления. Это тоже доказывает вирусную теорию усталости. Ученые подчеркнули важность изучения этой теории и поисков новых способов борьбы с проблемой.

Ранее была назвала необычная привычка тревожных людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами