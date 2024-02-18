Установлена причина хронической усталости

Исследователи из Корнеллского университета (США) обнаружили новые доказательства, которые подтверждают вирусную природу синдрома хронической усталости (СХУ) и его связь с инфекциями. Об этом сообщает новостной портал ScienceAlert.

Авторы установили, что многие случаи развития синдрома хронической усталости являются массовыми вспышками, вызванными различными инфекциями, такими как энтеровирусы, вирус Эпштейна — Барр и вирусы герпеса человека. Эти вирусы могут скрываться в организме и активироваться после стресса или других болезней. После активации латентные патогены вызывают расстройство иммунной и нервной системы одновременно, что и приводит к ощущению постоянной усталости.

Пандемия COVID-19 помогла пересмотреть устоявшуюся точку зрения, поскольку распространенным последствием коронавируса являются стойкие симптомы усталости и слабости долгое время после выздоровления. Это тоже доказывает вирусную теорию усталости. Ученые подчеркнули важность изучения этой теории и поисков новых способов борьбы с проблемой.

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