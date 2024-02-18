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Кардиолог назвал продукты, повышающие риск инсульта и инфаркта

Клиника Мэйо: снизить уровень триглицеридов поможет ограничение сахара в диете

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Повышенные уровни жиров (триглицеридов) в крови могут быть связаны с избытком сахара в диете. Об этом сообщается на новостном портале Клиники Мэйо.

Высокий уровень холестерина может привести к накоплению бляшек на стенках артерий, как следствие — ишемической болезни сердца, повышенному риску инсультов и инфарктов. Триглицериды и холестерин - это типы липидов (жиров), которые циркулируют в крови. Триглицериды используются для запасания неиспользованных калорий, повышению их уровня в крови способствуют жирная пища, сахар и алкоголь. Холестерин нужен для построения клеток и определенных гормонов и производится в основном печенью, но также содержится в пище животного происхождения.

Чтобы снизить уровни холестерина и триглицеридов в крови, следует есть больше растительной пищи, особенно цельнозерновые продукты, а также свежие фрукты и овощи. Богатые транс-жирами и холестерином продукты лучше ограничить, к ним относятся: яичные желтки, потроха, животный жир и молочные продукты с высоким содержанием жира. В качестве источников жира следует использовать рыбу и растительные масла в умеренных количествах. Важно поддерживать нормальный вес, ограничив калорийность рациона и повысив уровень физической активности.

«Вы по-прежнему можете наслаждаться продуктами, которые любите, но вы должны расставить приоритеты для здоровья сердца и есть менее здоровую пищу в умеренных количествах. Небольшие изменения могут оказать большое влияние на снижение вашего риска сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил доктор медицинских наук, кардиолог Рипу Сингх.

Ранее врач рассказала, можно ли идти в баню при простуде или гипертонии.

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