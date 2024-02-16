73-летнему мужчине удалили часть пениса из-за застрявших в уретре батареек

Врачам из Австралии пришлось удалить часть пениса мужчины из-за некроза. Он возник после того, как 73-летний мужчина засунул в уретру три сантиметровых батарейки. Об этом сообщает Daily Mail.

Неназванный 73-летний житель Австралии обратился в больницу с жалобами на боль и трудности с мочеиспусканием. Он признался врачам, что за сутки до этого засунул в уретру три батарейки. Мужчина делал это не впервые, и в прошлом у него никогда не было проблем с их извлечением. Однако в этот раз он лишь протолкнул их глубже. Осмотр показал, что уретра почернела, а во время операции под общей анестезией врачи выявили некроз и ожоги. Хирурги извлекли три батарейки диаметром 1,3 см.

Через десять дней мужчина вернулся в больницу с жалобами на отек и выделения из уретры. Врачам пришлось провести еще одну операцию, во время которой они удалили часть пениса из-за некроза.

Мужчине также установили катетер, помогавший ему мочиться. Спустя две недели его заменили надлобковым катетером (цистостомой). Это устройство нужно менять каждые 4-12 недель. Оно представляет собой трубку, которую через отверстие в брюшной полости вводят непосредственно в мочевой пузырь.

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