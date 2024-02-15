Продуманный распорядок дня способствует лучшему развитию мозга детей, выяснили ученые

Ученые из университета штата Колорадо обнаружили, что строго определенные временные рамки для сна, бодрствования и игр способствуют ускоренному развитию мозга у детей. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain and Behavior.

Ученые проанализировали данные, собранные о 94 детях в возрасте от пяти до девяти лет из разных слоев общества. Они попросили родителей сообщить, соблюдает ли ребенок распорядок дня. Также ученые выяснили, сколько времени дети проводят в состоянии сна и бодрствования, в какое время дня они принимают пищу и играют. После сбора информации исследователи провели всем детям магнитно-резонансную томографию головного мозга.

Ученые обнаружили, что строгое соблюдение времени отхода ко сну может способствовать ускоренному развитию мозга ребенка. У детей, которые меньше спали из-за плохого распорядка дня, с большей вероятностью наблюдалось истончение участков мозга, связанных с осуществлением речи, контроля, сенсорного восприятия и обработкой эмоций.

Уточняется, что более короткая продолжительность сна была в значительной степени связана с уменьшением толщины коры в лобной, височной и теменной областях и меньшим объемом миндалевидного тела — области мозга, играющей ключевую роль в контроле эмоций и поведения. Строгий распорядок дня был связан с нормальной продолжительностью сна и, следовательно, с улучшенным развитием мозга.

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