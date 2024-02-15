Врач рассказала, какие части курицы чаще всего приводят к отравлению

Чаще всего люди травятся недостаточно обработанной гузкой курицы или суставами птицы. Об этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам врача, в курице-гриль или куриных шашлыках мясо может местами не прожариться. Наиболее опасные места — гузка и суставы. В них может в больших количествах сохраняться сальмонелла, а также кишечная палочка. Потроха также могут содержать возбудителей опасных заболеваний, а куриные лапы часто не получается полностью очистить от грязи.

Кроме того, печень и кожа содержат много жира и могут быть опасны для людей с высоким уровнем холестерина в крови.

«Куриная кожа представляет опасность в первую очередь для тех, у кого повышен уровень холестерина в крови или были в анамнезе симптомы атеросклероза. Ее нельзя есть людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и тем, кто следит за весом. Жареная куриная кожа содержит канцерогены и может вызвать развитие рака. Кроме того, она ускоряет старение клеток», – отметила Соломатина.

Ранее врач назвала самые опасные жареные продукты.