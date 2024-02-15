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Школьная форма может быть вредна для здоровья детей

JSHS: школьную форму связали с малоподвижностью у детей

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Единая школьная форма может ухудшать подвижность детей, особенно девочек. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science (JSHS).

Авторы работы проанализировали данные более миллиона школьников в возрасте от пяти до 17 лет из 135 стран. Выяснилось, что в странах, где большинство школ требуют ношения униформы, меньше детей достигают рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 60 минут физической активности в день.

Независимо от правил относительно школьной формы, в большинстве стран девочки реже мальчиков достигают рекомендованного ВОЗ уровня активности. Однако разница в активности между ними была заметнее в странах, где большинство школ ввели униформу.

Для детей младшего возраста игры — важный компонент подвижности. Существуют доказательства того, что девочки чувствуют себя менее комфортно при участии в активной игре, если они носят юбки или платья. Возможно, этим объясняются результаты ученых.

Авторы отметили, что их работа не доказывает, что школьная форма ограничивает физическую активность детей. Однако требуются дополнительные исследования, чтобы оценить влияние формы на здоровье детей и изменить ее дизайн, если потребуется.

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