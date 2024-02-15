проект

>

Ученые: иглоукалывание может снижать риск инсульта

BMJ: иглоукалывание снизило риск инсульта у людей с ревматоидным артритом на 43%

close
100%
Unsplash

Иглоукалывание может снизить риск инсульта у людей с ревматоидным артритом. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Open.

У людей с ревматоидным артритом повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе опасного для жизни инсульта. В новом исследовании ученые проанализировали данные 23 тысяч пациентов, которым диагностировали ревматоидный артрит в период с 1997 по 2010 год. 12 тысяч из них прошли курс иглоукалывания в какой-то момент времени до 2010 года.

За период наблюдения до конца 2011 года у 946 пациентов случился ишемический инсульт. В группе иглоукалывания было значительно меньше случаев ишемического (вызванного тромбом) инсульта: 341 против 605, что эквивалентно снижению риска на 43%. Эффект иглоукалывания наблюдался независимо от возраста, пола, приема лекарств и сопутствующих заболеваний.

Ученые отметили, что их данные не доказывают наличие причинно-следственной связи, а лишь показывают наличие корреляции. Однако они предполагают, что иглоукалывание может снизить уровни провоспалительных белков (цитокинов) в организме, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также возможно, что иглоукалывание может смягчать утреннюю скованность и боль в суставах. В результате пациенты больше двигаются, что само по себе снижает риск инсульта.

Ранее ученые нашли способ предотвратить ревматоидный артрит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами