Врач назвала ранние симптомы болезни Альцгеймера

Ранние симптомы болезни Альцгеймера включают сложности с запоминанием новой информации и нарушения речи. При этом события давнего прошлого человек может помнить в деталях. Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичева.

В начале болезни пациенты обычно жалуются, что забывают события и содержание прочитанных книг. Этот этап длится около пяти лет, а затем могут появиться трудности в повседневной жизни и на работе. Человек при этом хуже запоминает новую информация, но полученные ранее знания сохраняются. Также возникают трудности с ориентацией в незнакомом месте и времени, проблемы с речью. Врач подчеркнула, что важно своевременно обратиться за медицинской помощью, чтобы замедлить прогрессирование болезни.

При прогрессировании деменции может измениться характер, часто появляется обидчивость, подозрительность, конфликтность. Сами пациенты часто отрицают, что больны. На поздних стадиях могут появиться изменения в пищевом поведении, агрессия, в том числе направленная на себя и даже галлюцинации.

В итоге пациенты полностью теряют независимость в быту и не могут одеться и даже ходить и жевать. Летальный исход наступает из-за осложнений, связанных с нарушениями подвижности или других заболеваний.

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