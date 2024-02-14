Препарат от кокаиновой зависимости оказался применим при терапии рака

Ученые из университета Оттавы в Канаде обнаружили, что препарат Ваноксерин, первоначально разработанный для лечения кокаиновой зависимости, может препятствовать развитию стволовых клеток колоректального рака на поздних стадиях. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Исследователи обнаружили, что Ваноксерин оказывает мощное воздействие, подавляя активность стволовых клеток при раке толстой кишки. Раковые стволовые клетки обладают характеристиками, связанными с нормальными стволовыми клетками, в частности способностью давать начало всем типам клеток, обнаруженных в конкретном образце рака.

В ходе применения по назначению (при лечении кокаиновой зависимости) препарат воздействует на белок, который транспортирует дофамин — биологически активное химическое вещество, участвующее в формировании чувств удовольствия и вознаграждения. В ходе исследования канадских ученых стало ясно, что Ваноксерин также подавляет фермент, получивший название G9a.

Это фермент играет важную роль в прогрессировании колоректального рака. Вследствие угнетения G9a опухоли, обработанные Ваноксерином, становятся более восприимчивыми к атакам иммунной системы. Такие результаты были получены в ходе тестирования препарата на здоровых тканях человека и мыши. Отмечается, что такой положительный эффект Ваноксерина был выражен при применении на образцах, имитировавших поздние стадии колоректального рака на клеточном уровне.

Авторы научной работы отметили, что такой метод терапии основан на перестраивании критических генных сетей, что позволяет избежать нанесения вреда нормальным стволовым клеткам и потенциального ущерба здоровью. Чтобы приблизиться к разработке эффективных вариантов лечения, основанных на применении Ваноксерина, нужны дополнительные исследования.

Ранее был найден способ повысить шансы на успех при лечении рака легкого в пять раз.