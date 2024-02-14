Исследование: вейпинг мешает получать удовольствие от сладких запахов

Вейпинг может нарушить восприятие сладких запахов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Appetite.

В эксприменте приняли участие 213 человек старше 18 лет, которые употребляли вейпы регулярно, изредка или никогда. Не использующие вейпы люди в среднем находили «сладкие» запахи более приятными. Не было обнаружено разницы во вкусовых ощущениях или реакции на кислый запах.

Ученые предполагают, что никотин усиливает действие обонятельных раздражителей, поэтому в его отсутствии сладкие запахи могут казаться менее приятными. Они отметили, что изменения в восприятии запахов и вкусов часто приводят к изменениям в питании. Поэтому возможно, что вейпинг может иметь долгосрочные последствия для пищевого поведения.

Выводы авторов согласуются с исследованиями потребителей сигарет. До их эксперимента не было известно, влияют ли вейпы на обоняние так же, как обычные сигареты.

«Нам еще предстоит узнать больше о том, какие механизмы здесь могут быть — связано ли это с употреблением ароматизаторов, никотина или их комбинации», — заключили авторы.

Ранее сообщалось, что США готовятся запретить опасные средства для выпрямления волос.