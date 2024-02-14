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Кофе может снизить риск нескольких заболеваний, показало исследование

Harvard T.H. Chan School: кофе снижает риск заболеваний сердца

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Согласно исследованию, проведенному Фрэнком Ху, профессором диетологии и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения, кофе может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в Harvard T.H. Chan School.

Потребление умеренного количества (до пяти чашек в день) кофе связано с уменьшением риска развития сердечных заболеваний, рака печени, рака эндометрия (онкологическое заболевание, развивающееся в эпителиальном слое тела матки), болезни Паркинсона и депрессии.

Такие результаты были получены в ходе исследования, при анализе сведений о более чем 208 тысяч человек в возрасте от 25 до 75 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья и пищевых привычках испытуемых, а затем приступили к фазе наблюдения за ними. Выяснилось, что люди, которые регулярно пили кофе, реже страдали психическими расстройствами и сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Также результаты показали, что кофе без кофеина оказывает аналогичный положительный эффект.

Однако, не до конца ясно, почему кофе является столь полезным напитком. Профессор Ху, комментируя результаты исследования, отметил, что кофе — это очень «сложный» напиток. В нем содержится множество биологически активных соединений, возможно, сотни или даже тысячи. Именно поэтому трудно выявить специфическое действие отдельных из них.

Ранее врачи объяснили, как кофе влияет на пустой желудок.

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