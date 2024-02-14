Ученые назвали противозачаточные, повышающие риск суицида

Использование некоторых пероральных контрацептивов, может привести к повышенному риску суицидального поведения у женщин с депрессией и суицидальными мыслями. Исследователи из Нидерландского института нейронаук обнаружили механизм, лежащий в основе этой связи. Результаты опубликованы в журнале Acta Neuropathologica Communications (ANC).

Гормон прогестерон — важный компонент многих противозачаточных таблеток. Он играет важную роль в женской репродуктивной системе, но также может действовать как гормон стресса, объяснили авторы исследования. Из-за этой связи они решили изучить, как он может влиять на мозг.

Ученые проанализировали образцы мозга людей с депрессией, умерших в результате самоубийства. У них было больше клеток, вырабатывающих опиатоподобное вещество. Опиаты, как известно, повышают риск самоубийства. Оказалось, что прогестерон способен стимулировать синтез этих веществ в мозге.

Авторы считают, что при назначении пероральных контрацептивов врачи должны оценивать наличие депрессии и суицидального риска и предложить альтернативный вариант гормональной терапии при необходимости.

Ранее нейробиологи открыли существование «канализации» в мозге человека.