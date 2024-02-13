Ученые выявили механизм, благодаря которому голодание подавляет воспаление в организме

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что голодание повышает уровень арахидоновой кислоты в крови. Это связано со снижением интенсивности воспалительных процессов в организме. Результатами своей работы исследователи поделились в журнале Cell Reports.

Некоторые исследования ранее показали, что голодание может подавлять воспаление в организме. По этой причине в последнее время растет популярность типа питания, известного как интервальное голодание. Отказ от пищи в течение определенного количества времени может быть эффективным способом снижения риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Британские ученые выявили механизм, лежащий в основе этого противовоспалительного свойства. Дело в том, что при голодании в крови повышается концентрация арахидоновой кислоты. Она относится к классу липидов, молекул, которые ответственны за хранение энергии и передачу информации между клетками.

Когда исследователи изучали действие арахидоновой кислоты на иммунные клетки, созданные в лаборатории, они обнаружили, что она подавляет активность инфламмасомы NLRP3. Это особый многобелковый комплекс, отвечающий за активацию воспалительного ответа.

Ученые отметили, что действие арахидоновой кислоты ограничено по времени. По этой причине пока рано рассматривать лечебное голодание как способ профилактики и лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, такой тип питания не подходит некоторым людям. Тем не менее, регулярное голодание в течение длительного периода может помочь уменьшить хроническое воспаление, связанное с этими состояниями. Для установления оптимального режима голодания нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые нашли альтернативу интервальному голоданию для борьбы со старением.