Стало известно, какой тип питания помогает избавиться от «пивного живота»

Ученые из университета Сантьяго-де-Компостела в Испании выявили тип питания, который позволяет избавиться от жира на животе. Им оказалась атлантическая диета, предписывающая употребление растительной пищи, оливкового масла первого отжима, сыра, йогурта и вина. Результаты опубликованы в JAMA Network Open.

Отмечается, что атлантическая диета схожа со средиземноморской. Однако первая подразумевает большее количество тушеных блюд и акцент на употреблении продуктов с минимальной обработкой.

Эффективность и безопасность такой диеты ученые протестировали на членах более 200 семей испанского происхождения. В общей сложности в исследовании приняли участие 518 взрослых людей, средний возраст которых составил 47 лет. У 117 из них был диагностирован метаболический синдром. Это нарушение обмена веществ, связанное с ожирением. У людей с этой патологией повышен риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета и рака.

Участники были разделены на две группы — первую проинструктировали в течение полугода соблюдать атлантическую диету, а вторую — придерживаться своего обычного рациона. По окончании периода вмешательства ученые собрали у участников образцы крови, зафиксировали их рост, вес и окружность талии.

Оказалось, что самочувствие и состояние здоровья примерно одной трети участников с метаболическим синдромом из первой группы улучшилось. Анализы крови показали, что атлантическая диета не оказала существенного влияния на кровяное давление, высокий уровень триглицеридов и глюкозы в сыворотке крови участников натощак. Тем не менее, ее соблюдение было связано с существенным уменьшением обхвата талии и повышением уровня хорошего холестерина в крови.

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