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Онколог назвал обследования, необходимые всем мужчинам старше 40

Врач Баринов: при выявлении на ранней стадии от рака можно полностью излечиться

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Выявление рака на ранней стадии позволяет полностью избавить пациента от опухоли, поэтому важно регулярно проходить обследования у врача. Об этом в интервью РИА «Балтик Плюс» рассказал и.о. главного врача онкоцентра Калининградской области Кирилл Баринов.

«Очень волнует смертность мужчин от злокачественных образований. Особенно в трудоспособном возрасте. Мужчины не идут к врачу. Из-за этого у них вырастают, простите за вульгаризм, такие болезни, как рак легкого, рак желудка, рак толстой кишки. Мужчины с ними никуда не идут и никуда не обращаются. Они буквально погибают от этих видов опухолей, которые можно было бы вылечить на ранней стадии», — рассказал Баринов.

Врач посоветовал мужчинам раз в год делать цифровую флюорографию, а после 40 лет – фиброгастроскопию и колоноскопию. Он добавил, что в целом согласен с тем, что рак — единственное хроническое заболевание, которое можно вылечить.

«Мы пока не можем вылечить гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет. С ними нужно пожизненно принимать какие-то лекарства. А многие злокачественные образования можно вылечить, отрезать, убрать, — и они вас с большой, огромной вероятностью больше не побеспокоят», — заявил онколог.

Ранее в Минздраве сообщили, что регулярное посещение стоматолога снижает риск импотенции.

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