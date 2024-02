Обнаружена связь между длительным сидением и деменцией

Ученые из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны установили, что сидячий образ жизни увеличивает риск возникновения деменции. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)

В исследовании приняли участие более ста тысяч человек. В течение одной недели ученые отслеживали подвижность испытуемых с помощью акселерометров — приборов, которые работают как датчики изменения положения объекта в пространстве. После фиксации полученных данных началась фаза наблюдения за добровольцами, которая длилась шесть лет.

За это время у 414 человек развилась деменция. Ученые отметили, что вероятность появления этого заболевания стремительно увеличивается, если человек проводит в сидячем положении 10 часов в день и больше. Такая корреляция сохранялась после поправок на возраст, пол, уровень образования, генетику и особенности образа жизни (физическую активность, диету, вредные привычки).

Также выяснилось, что перерывы на физическую активность не снижали риск деменции, если суммарное время сидения составляло 10 часов.

