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Врач рассказала, как укрепить иммунитет пожилым людям

Гериатр Рунихина: любая инфекция может ухудшить здоровье пожилого человека

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Достаток белка в рационе, прогулки и здоровый сон снижают риск простуд у пожилых людей. Об этом «Москве 24» рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Гериатр объяснила, что пожилым людям нужно максимально избегать любых острых инфекций, поскольку они могут ухудшить здоровье и привести к старческой астении (слабости).

«Желательно использовать индивидуальные средства защиты, не контактировать с больными людьми. В отношении острых респираторных инфекций пожилым рекомендована своевременная иммунизация против гриппа, пневмококковой инфекции и других», – рассказала Рунихина.

С возрастом эффективность иммунитета естественным образом снижается. Это характерно в том числе для людей с нормальными анализами крови. Уровни лимфоцитов и нейтрофилов могут быть нормальными, но их активность ухудшается. Это приводит к усилению воспаления. Смягчить эти эффекты могут качественное питание, полноценный сон, борьба со стрессом, а также регулярная физическая активность.

Важные компоненты рациона — белок, клетчатка, сложные углеводы. Чтобы избежать характерной для пожилых железодефицитной анемии, важно есть мясо.

«Лучше делать акцент на белке из молочных продуктов и пище растительного происхождения. Можно употреблять бобовые, такие как фасоль или соя. В качестве животного белка подойдут рыба и курица, но ни в коем случае не жирное мясо. Ежедневное употребление овощей и фруктов с содержанием пищевых волокон способствует здоровью кишечника. Его микрофлора участвует не только в пищеварении, но и в обеспечении иммунного статуса пожилого человека», – объяснила Рунихина.

Ранее врачи назвали признаки опасной болезни VEXAS, поражающей людей старше 50 лет.

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