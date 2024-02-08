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Врач рассказала, как долго можно держать окно открытым зимой

Педиатр Самсонова: открытое окно не приводит к простудам

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Проветривание помещений в холодное время года не только не вредит здоровью, но и может смягчить аллергию и предотвратить ОРВИ. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала педиатр клиники «АБИА» Мария Самсонова.

Многие люди боятся заболеть из-за открытого окна. Однако научные исследования и наблюдения врачей говорят об обратном: регулярные проветривания снижают риск ОРВИ и помогают снизить воздействие аллергенов, объяснила врач.

«Различные простудные заболевания — это контакт с вирусами или бактериями, но никак не с воздухом из форточки. Сильно переохладиться, чтобы резко снизить иммунитет и дать волю собственной патогенной флоре, невозможно. Достаточно просто на время проветривания не сидеть прямо под окном или накинуть теплую кофточку, надеть носки, чтобы безопасно проветривать», — объяснила врач.

Кроме того, если устроить сквозняк, открыв окна в нескольких комнатах, вирусные частицы и аллергены, накопившиеся в воздухе, гораздо быстрее покинут помещение.

Самсонова рекомендовала проветривать помещение несколько раз в день, чтобы постоянно обновлять воздух. От 5 до 15 минут с открытыми окнами достаточно, чтобы наполнить дом свежим воздухом, не переохладив его.

Ранее ученые выяснили, что кишечный микробиом может подавлять иммунитет у беременных.

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