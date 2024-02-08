Врач рассказала о важности отслеживания показателей кровяного давления

Кардиолог Виджай Намби из Медицинского колледжа Бейлора в США рассказала, что высокое кровяное давление может в течение длительного времени незаметно способствовать повреждению артерий, впоследствии приводя к инфаркту и инсульту. Рекомендации опубликованы на сайте Baylor College of Medicine (ВСМ).

Врач объяснила, что негативные последствия гипертонии могут не проявляться до момента появления серьезных проблем со здоровьем. Она рассказала, что головокружение или даже свистящий звук в ушах, которые ошибочно воспринимаются некоторыми людьми как признаки гипертонии, свидетельствуют о наличии других патологий.

Также кардиолог добавила, что даже не критичное отклонение от нормы (нормальным показателем артериального давления считается 120 для систолического и 80 для диастолического) увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Более того, гипертония повышает вероятность появления аневризмы — выбухания стенок сосудов в результате их истончения. Также могут возникнуть проблемы со зрением и почками.

По мнению врача, показатели АД нужно фиксировать регулярно, отмечая любые изменения. Кардиолог посоветовала не прибегать к медикаментозному лечению сразу после выявления гипертонии. Она порекомендовала внести в образ жизни некоторые изменения — увеличить долю фруктов и овощей в рационе, употреблять меньше соли и вести подвижный образ жизни. Это поможет снизить давление естественным образом.

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