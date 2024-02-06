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Врач рассказал, с чем может быть связано покалывание в пальцах

Daily Mail: покалывание в пальцах может говорить о защемлении локтевого нерва

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Покалывание в пальцах может быть симптомом защемления локтевого нерва. Оно возникает вследствие необходимости долго держать руку согнутой в локтевом суставе. Об этом британский терапевт Мартин Скерр рассказал изданию Daily Mail.

Врач рассказал, что защемление локтевого нерва также известно как локтевая невропатия. Неприятные ощущения, такие как покалывание в пальцах и онемение рук, возникают, когда локтевой нерв, который проходит по руке от плеча к безымянному пальцу и мизинцу, сдавливается.

Обычно место защемления находится в зоне локтя — локтевой нерв проходит в углублении рядом с медиальным надмыщелком плечевой кости. Когда локоть согнут, нерв находится в растянутом состоянии. Это может провоцировать его раздражение.

Длительная опора на локоть во время сидения, сон боку с согнутой рукой под подушкой, работа за компьютером, активная езда на велосипеде или использование инструментов для ремонта могут стать причиной локтевой невропатии. Скерр отметил, что временная потеря чувствительности безопасна для здоровья и не вызывает снижения подвижности конечностей. Тем не менее, врач не рекомендует долго держать локти в согнутом положении. Это может привести к отеку и болевым ощущениям.

Ранее был найден эффективный способ улучшить работу рук после инсульта.

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