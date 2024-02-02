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Ученые перечислили факторы риска развития рака кишечника у молодых людей

Annals of Oncology: лишний вес повышает летальность рака кишечника у молодых

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Ученые из Миланского университета в Италии спрогнозировали, что летальность рака кишечника среди молодых жителей Европы и Великобритании повысится в 2024 году. Основными факторами риска развития этого заболевания выступают ожирение, диабет и злоупотребление алкоголем. Результаты исследования опубликованы в Annals of Oncology.

Исследователи уточнили, что количество летальных исходов вследствие развития колоректального рака среди людей в возрасте 25-49 лет в Великобритании вырастет на 26% у мужчин и почти на 39% у женщин по сравнению с 2018 годом. Рост этого показателя также прогнозируется в Италии (повысится на 1,5% у мужчин и на 2,6% у женщин), среди испанских и польских мужчин (увеличение летальности на 5,5% и 5,9% соответственно) и среди немецких женщин (на 7,2%).

Ключевые факторы, способствующие росту заболеваемости раком кишечника среди молодежи, включают избыточный вес, ожирение и связанные с ним патологии, такие как гипергликемия и диабет. Ученые добавили, что дополнительными причинами являются увеличение количества употребляемого алкоголя и снижение физической активности.

Также исследователи рассчитали, что в период с 2018 по 2024 год в целом количество летальных исходов по причине рака всех типов в Европе и Великобритании будет меньше на 6,5% среди мужчин и на 4,3% среди женщин по сравнению с предыдущими годами.

Ранее был найден способ повысить выживаемость при раке пищевода.

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